Нацбанк в 2012 году увеличил рефинансирование в 3,4 раза

Национальный банк Украины в 2012 году сократил объемы мобилизационных операций против 2011 года в 10 раз, при этом увеличил объемы рефинансирования в 3,4 раза, сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, объем операций по рефинансированию банков в декабре прошлого года составил 8,2 млрд. грн., с начала 2012 года – 97,6 млрд. грн. Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в декабре составила 7,77%, с начала года – 8,13%.

Объем мобилизационных операций в декабре прошлого года составил 334 млн. грн при средневзвешенной процентной ставке 2,56%. С начала 2012 года объем таких операций составил 16,7 млрд. грн, средневзвешенная процентная ставка – 2,62%.

Справка УНИАН. В 2011 году объем мобилизационных операций Нацбанка составил 166,8 млрд. грн., объем операций по рефинансированию – 28,8 млрд. грн.