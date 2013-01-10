Миндоходов активизирует борьбу с контрабандой и налоговыми ямами - Клименко

Министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на первом видео-совещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, а также заявил, что объединение информационных баз данных и создание современной ІТ – индустрии с единым программным обеспечением по всем видам налогов и обязательных платежей повысит противодействие теневому сектору экономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

«Благодаря объединению наших баз мы в режиме реального времени сможем проследить весь процесс прохождения импортного товара – от границы к покупателю. Вместе мы должны обеспечить «чистоту» декларирования – полный контроль за тем, какой именно товар пересекает границы и каким образом он оформлен по документам. В нашем распоряжении есть эффективные инструменты для усиления борьбы с контрабандой и налоговыми ямами. Рост платежей в бюджет должен быть достигнут посредством нашей интеграции и операционного сотрудничества, а не за счет давления на бизнес», - цитирует пресс-служба А.Клименко.

Министр также отметил важность общего контроля налоговиков и таможенников за экспортными ценами и инвентаризации таможенных складов. В частности, во время заседания было поставлено задание разработать эффективную систему противодействия коррупции и минимизации человеческого участия в процессе администрирования налогов и таможенных сборов.

При этом, по словам А.Клименко, процесс создания нового ведомства не должен отобразиться на текущей деятельности налоговой и таможенной служб и добавить сложностей для налогоплательщиков. «Наши текущие задания – развитие сервисов для бизнеса, создание благоприятного бизнес-климата, наполнение бюджета – остаются в нашей сфере компетенции, а реорганизация никоим образом не отменяет реализации ранее запланированных мероприятий по этим направлениям», - подчеркнул А.Клименко, добавив, что в данный момент специалисты налоговой и таможенной служб готовят изменения в 405 нормативно-правовых актов, необходимых для институционального становления Министерства доходов и сборов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.

По словам министра А.Клименко, концепция функционирования Министерства может быть представлена уже 17 января. Участие в ее создании принимают специалисты налоговой и таможенных служб, сотрудники ведущих экономических институтов Украины, а также международные эксперты, в частности компании PriceWaterhouseCoopers.