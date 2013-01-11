Презентован образец новой купюры достоинством 5 евро. Поступит в обращение в мае

Глава Европейского центробанка Марио Драги представил образец новой купюры достоинством 5 евро с улучшенной защитой от подделок, которая поступит в обращение в мае 2013 года.

Прямая трансляция презентации, которая состоялась в Археологическом музее во Франкфурте-на-Майне, велась на сайте ЕЦБ, передает РИА «Новости».

Пятиевровая купюра открывает вторую, усовершенствованную серию евро-банкнот, которые будут введены в обращение в ближайшие несколько лет. О сроках презентации новых купюр более высокого номинала - 10, 20, 50, 100 и 500 евро - ЕЦБ обещает сообщить позже.

Новая серия банкнот называется "Европа" - по имени героини древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя Европы. Ее портрет, который был скопирован с изображения на античном кратере, хранящемся в настоящее время в парижском Лувре, запечатлен на новой купюре в двух местах - в качестве водяного знака и голограммы. В качестве дополнительной степени защиты на банкноте теперь будет меняющее под разным углом цвет число, которое обозначает номинал купюры.

Сроки вывода из обращения банкнот старого образца станут известны позже, говорится в сообщении на сайте ЕЦБ. При этом центробанк заверяет, что купюры "первой серии", вошедшие в наличное обращение в 2002 году, не обесценятся - ЕЦБ и национальные банки еврозоны будут обменивать их новые без ограничений по времени.