Обама выдвинул главу аппарата Белого дома Джейкоба Лью на пост министра финансов

Кандидат на пост главы Минфина США Джейкоб Лью является экспертом по бюджетным вопросам и способен продолжить линию уходящего в отставку главы министерства Тимоти Гайтнера, считает президент США Барак Обама. Об этом сообщает РИА Новости.

Обама в четверг, 10 января, выдвинул кандидатуру 57-летнего главы аппарата Белого дома и экс-руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Джейкоба Лью для назначения на пост главы министерства финансов. Нынешний министр Гайтнер, которого считают ключевым специалистом по финансам и бюджету в команде Обамы, решил уйти в отставку после инаугурации Обамы.

"Лью - опытный специалист, осведомленный и надежный член команды, а также признанный эксперт по бюджетным вопросам. Он сможет стать эффективным министром в тех условиях, в которых находится страна... Я надеюсь, что сенат утвердит его кандидатуру в кратчайшие сроки", - сказал Обама, представляя Лью в Белом доме.