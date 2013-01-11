Moody's понизило рейтинг Кипра сразу на три ступени - риск дефолта возрастает

Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на пятницу, 11 января, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра сразу на три ступени - с «В3» до «Caa3», прогноз по рейтингу негативный, указано в пресс-релизе агентства.

В ноябре 2012 года Moody's предупреждало о возможности понижения рейтинга, если не будет ощутимого прогресса на переговорах Кипра с «тройкой» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ).

Рейтинг Кипра был отправлен на пересмотр 16 ноября 2012 г. Причиной его понижения стали опасения Moody's, вызванные чрезмерно высоким уровнем государственной задолженности и проблемами с капитализацией банковского сектора страны.

На поддержание финансовой системы Кипра, по оценкам аналитиков Moody's, требуется до 10 млрд евро, что составляет до 50% ВВП страны. Соотношение уровня задолженности к ВВП достигнет в 2013 г. 150% и будет лишь увеличиваться в 2014-2015 гг. Это означает, что серьезно возрастает риск дефолта, так как у небольшого государства с небольшими темпами экономического роста нет ресурсов справиться с экономическими сложностями подобного размаха.

Эксперты Moody's предполагают, что с 50-процентной вероятностью власти Кипра предпримут любые возможные действия для снижения долговой нагрузки, включая частичное списание задолженности и помощь международных кредиторов. Таким образом, рейтинг Caa3 отражает высокие риски для кредиторов правительства Кипра.

В настоящее время правительство Кипра продолжает переговоры с международными кредиторами о возможности предоставления финансовой помощи. Как ожидается, до 21 января министры финансов стран еврозоны могут решить вопрос о выделении Кипру 17,5 миллиарда евро помощи, пишет Lenta.ru.

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