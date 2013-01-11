Оппозиция угрожает блокировать работу Рады, если ПР вернется к вопросу об отставке Арбузова

Оппозиция будет блокировать трибуну Верховной Рады, если Партия регионов сегодня вернется к рассмотрению вопроса об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя НБУ.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат Украины от ВО “Свобода” Игорь Сабий.

По его словам, в соответствии с регламентом ВР, вопрос по С.Арбузову может быть вынесен только на следующую сессию, то есть, в феврале.

“Если сегодня Партия регионов опять вернется к этому вопросу, мы будем блокировать трибуну парламента”, - пообещал «свободовец».

В свою очередь в пресс-службе ПР со ссылкой на председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимира Макеенко отметили, что голосование по поводу освобождения С.Арбузова от должности председателя Нацбанка возможно уже в пятницу, и процедура это позволяет.

Как сообщалось, председателя НБУ назначает и освобождает Верховная Рада по представлению главы государства. Президент Украины Виктор Янукович предложил назначить новым руководителем Национального банка Игоря Соркина, который с конца декабря исполняет обязанности председателя НБУ.

10 января ВР не смогла освободить от должности председателя Нацбанка С.Арбузова, которого Президент в конце декабря назначил первым вице-премьер-министром. Парламенту не хватило голосов: "за" освобождение С.Арбузова от должности председателя НБУ проголосовало 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.