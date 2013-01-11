Верховная Рада уволила Арбузова

Верховная Рада освободила Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» отставку С.Арбузова проголосовали 197 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 - от КПУ и 9 внефракционных.

При этом фракции “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” не дали ни одного голоса.

С.Арбузов был освобожден от должности председателя НБУ в связи с назначением первым вице-премьер-министром Украины.

Как сообщалось, 10 января ВР не смогла освободить от должности председателя Нацбанка С.Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьером. Парламенту для этого вчера не хватило голосов: "за" проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответственно, парламент не назначил нового председателя Нацбанка Украины. На эту должность Президент Украины Виктор Янукович предложил кандидатуру Игоря Соркина.

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