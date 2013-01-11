Верховной Раде удалось уволить Арбузова

Верховная Рада освободила Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» отставку С.Арбузова проголосовали 197 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 - от КПУ и 9 внефракционных.

При этом фракции “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” не дали ни одного голоса.

С.Арбузов был освобожден от должности председателя НБУ в связи с назначением первым вице-премьер-министром Украины.

Кроме этого, Верховная Рада назначила Игоря Соркина на должность председателя Национального банка Украины.

За принятие соответствующего постановления проголосовал 231 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 – от КПУ и 13 внефракционных.

Из фракций «Батькивщины», “УДАРа” и “Свободы” ни один депутат не проголосовал за назначение И.Соркина.

Перед этим голосованием депутаты от оппозиции подошли к рабочим местам представителей парламентского большинства, чтобы контролировать персональное голосование за назначение И.Соркина.

Народный депутат от «Батькивщины» Александр Турчинов сказал, что если будет сфальсифицировано голосование за И.Соркина, то оппозиция призовет все страны не признавать такого председателя НБУ.

После этого в ВР начались локальные столкновения между депутатами от оппозиции и парламентского большинства. В частности, столкновения произошли из-за того, что депутаты из фракции Партии регионов пытались оттеснить оппозицию от своих рабочих мест.

Также Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова.

За данное решение проголосовали 229 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Батькивщина”, “УДАР”, “Свобода”. В то же время соответствующее решение поддержали 191 депутат из фракции Партии регионов, 30 – из фракции КПУ и 8 внефракционных.

И.Прасолов в конце декабря был назначен министром экономического развития и торговли.

Верховная Рада несколько раз, в частности 25 декабря и 10 января, пыталась досрочно прекратить депутатские полномочия И.Прасолова, однако тогда не хватало необходимого количества голосов.

Как сообщалось, 10 января ВР не смогла освободить от должности председателя Нацбанка С.Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьером. Парламенту для этого вчера не хватило голосов: "за" проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответственно, парламент не назначил нового председателя Нацбанка Украины. На эту должность Президент Украины Виктор Янукович предложил кандидатуру Игоря Соркина.

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