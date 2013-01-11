Межбанк в пятницу открылся котировками 8,1350/8,1450 грн/долл.

В пятницу, 11 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1350/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2688/0,2693, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7905/10,8050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3063/1,3065 (четверг — 1,3063/1,3065).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.