Гостаможслужба в декабре вдвое сократила время оформления таможенных деклараций

Время оформления таможенной декларации на территории Украины в декабре 2012 года сократилось в 2 раза по отношению к нормативу Налогового кодекса, уставленного на уровне 4 рабочих часов с момента подачи декларации и предъявления товаров и транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы.

Согласно сообщению, в декабре процедура таможенного оформления в режиме импорт заняла 1 час 39 минут, в режиме экспорт — 40 минут.

Как отмечают в Гостаможслужбе, такой результат обеспечила программа «Электронная таможня», упростив и сократив процедуру оформления документов.

В частности, в декабре 60% таможенных деклараций были оформлены в электронной форме. В целом в 2012 году сотрудники таможни оформили около 3,3 млн деклараций.

В Гостаможслужбе напомнили, что на сегодняшний день электронные таможенные декларации используются для государственной регистрации ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, подтверждения фактического вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров для целей возмещения налога на добавленную стоимость, снятия экспортных и импортных операций по валютному контролю и покупке валюты.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов назначен Александр Клименко.