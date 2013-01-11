ЕБРР в 2012 году инвестировал в украинскую экономику 1,2 млрд долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в 2012 году в 35 украинских проектов 1,2 млрд долл. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, «это один из лучших результатов за все время деятельности ЕБРР в Украине, учитывая сложный бизнес-климат в стране и проведение выборов».

Отмечается, что 71% средств был предоставлен частным компаниям, 29% - на проекты в государственном секторе. Инвестиции осуществлялись в проекты разных экономических секторов, в том числе недвижимости, транспорта, возобновляемой энергетики.

Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро. Средства этого кредита будут использованы для завершения строительства существующей линии метро. Отмечается, что ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 г. ЕБРР взял обязательства относительно предоставления более 10,7 млрд долл. в рамках 318 проектов.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд. долл.

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