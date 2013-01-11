Fitch подтвердило рейтинг «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте на уровне «CCC» и рейтинг облигаций компании на 1,595 млрд долл., имеющих гарантию от государства, на уровне «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги «Нафтогаза» продолжают отражать мнение Fitch, что дефолт является реальной возможностью ввиду сохранения слабости бизнеса и финансового положения компании, а также учитывают сохраняющуюся зависимость компании от государства, ее единственного акционера в плане своевременной финансовой поддержки. Агентство также считает, что финансовое положение компании может ухудшиться в будущем ввиду ожидаемого снижения объемов транзита газа.

«Одним из ключевых опасений в отношении «Нафтогаза» является несоответствие между ценами на импортируемый газ, поставляемый российским ОАО «Газпром», и регулируемыми тарифами на газ для компаний теплоснабжения в Украине», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что агентство негативно рассматривает общую неопределенность в отношении возможной реорганизации «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС»

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.