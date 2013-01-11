Нацбанк: рост монетарной базы в Украине в 2013 году составит до 6-8%

По прогнозам Национального банка Украины (НБУ) рост монетарной базы в Украине в 2013 году составит 6-8%, что будет зависеть от сценария развития экономики.

Данный прогноз содержится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2013 год, обнародованных на сайте Нацбанка.

«Прогноз макроэкономических показателей правительства содержит два сценария развития. При реализации первого сценария развития экономики прирост объема монетарной базы в 2013 году может составить до 8%. В случае развития макроэкономической ситуации по второму сценарию есть основания прогнозировать, что прирост объема монетарной базы составит до 6%», - указывается в документе.

Данный документ утвержден Советом НБУ в сентябре 2012 года.

Справка УНИАН. Монетарная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0%, с начала 2012 года – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, денежная масса – на 5,8%, с начала 2012 года – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.