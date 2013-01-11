Оппозиция и большинство ВР разошлись во взглядах на легитимность нового главы НБУ

Партия регионов, проголосовав за назначение Игоря Соркина на должность главы Национального банка, оказала ему «медвежью услугу», поскольку легитимность новоназначенного главы НБУ вызывает сомнения.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат Украины от политической партии «УДАР Виталия Кличко» Павел Розенко.

«Сегодняшним голосованием партия власти оказала медвежью услугу главе НБУ, причем это видели не только наши люди, но и представители международных финансовых институтов, потенциальные инвесторы», - обратил внимание П.Розенко.

По его словам, весьма показательно, что парламентарии так и не услышали ни отчета НБУ о своей деятельности за прошедшее время, ни мотивации, с которой Президент сделал выбор в пользу представленной парламенту кандидатуры. «Оппозиция была фактически лишена возможности задать вопрос и в процессе диалога понять позицию И.Соркина как главы НБУ, а также в диалоге выяснить перспективы развития финансово-кредитной политики. Но не только мы не получили ответов. Международная общественность тоже их не получила», - обратил внимание парламентарий.

Вместе с тем, П.Розенко не назвал кандидатур, которые могли бы быть приемлемыми на должности главы НБУ. «Мы выступаем не столько за конкретные кандидатуры, сколько за принципы назначения. В настоящее время в Украине при назначении чиновников на ведущие государственные посты вопросы личной компетентности и опыта не учитываются. И потому, в немалой степени, появляются всевозможные сомнительные инициативы вроде налогообложения продажи валюты», - сказал П.Розенко.

В этой связи, по его словам, ожидать значительных улучшений в работе Нацбанка не приходится. «Особенных инициатив не будет. Будет, скорее, видимость ценовой стабильности гривни и попытки управления государственными финансами в ручном режиме. Рано или поздно все это закончится экономическим и финансовым взрывом, но пока финансовой системе Украины не доверяют – ни на Западе, ни на Востоке. А это означает, что Украина с финансовой точки зрения не интересна», - уверен парламентарий.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что новый председатель Национального банка Украины Игорь Соркин является вполне легитимным, несмотря на то, что представители оппозиции ставят под сомнение процедуру голосования за принятие соответствующего решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил во время брифинга.

“Решение Верховной Рады принято. И с момента его принятия и представления председателя руководящему составу он считается легитимным”, - сказал А.Ефремов.

При этом он выразил возмущение, что представители оппозиции мешали голосовать народным депутатам от фракции Партии регионов и вырывали у них из рук карточки для голосования.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 января, Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. С 25 декабря 2012 года он исполнял обязанности главы НБУ, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

Новоназначенный глава Национального банка Украины Игорь Соркин назвал укрепление гривни основной задачей НБУ в 2013 году.