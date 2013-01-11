Еврокомиссия вернула Польше 35 млрд евро

Варшава. Исполнительный орган Европейского Союза – Еврокомиссия вернула Польше 35,1 млрд евро, которые были потрачены на софинансированные за средства ЕС проекты из зарезервированных для страны на 2007-2013 годы 68 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным польского правительства, Польша заняла первое место среди 27 государств Евросоюза по объему полученных средств из совместного европейского бюджета. Второе и третье места заняли Испания и Германия, получившие соответственно 17,9 млрд евро и 13,8 млрд евро.

По данным польского министерства регионального развития, в текущем году Польша планирует подать заявки в Еврокомиссию на возмещение около 15,5 млрд евро (по текущему курсу 1EUR=4,1PLN).

Пресс-служба министерства сообщила, что до конца прошлого года власти уже распределили около 84% выделяемых Польше средств в рамках текущего бюджета Евросоюза, которые можно будет потратить до 2015 года.

По данным польского министерства финансов, Польша от момента присоединения к Евросоюзу в мае 2004 года до декабря прошлого года получила "чистыми" от ЕС (с учетом уплаченных страной средств в совместный бюджет) 49,1 млрд евро.

Справка УНИАН. В текущем бюджете Евросоюза Польша, которая является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины, является самым большим получателем средств, львиная доля которых направляется на развитие инфраструктуры в стране.

Евросоюз выделяет средства при условии софинансирования проектов за счет государственного бюджета входящей в объединение страны, предоставляя, как правило, от 25 до 75% стоимости проекта.

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