Модуль безопасности для кассовых аппаратов будет стоить около 80 грн - Миндоходов

Ориентировочная стоимость специального модуля безопасности для сохранения данных расчетных операций кассовых аппаратов, централизованно подключаемых к системе электронной кассовой отчетности, составит 80 грн, а реализацией этих модулей займется их разработчик – Национальный банк Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины в связи с тем, что с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривает внедрение системы электронной кассовой отчетности. Ее суть в следующем: электронный дубликат данных ленты расчетно-кассовых операций в автоматическом режиме отправляется на специальные серверы налоговых служб и исключает, таким образом, ошибки и нарушения в окончательной финансовой отчетности.

Сервис электронной кассовой отчетности, призванный помочь налогоплательщикам, был разработан и проверен в конце 2012 года и сегодня работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе. Предпринимателям дана возможность подключаться к сервису посредством покупки нового кассового оборудования или усовершенствования уже используемых устройств. При этом минимизировать несанкционированный доступ к данным можно непосредственно с помощью вышеуказанного модуля безопасности Национальной системы электронных платежей – специального устройства в виде карты или платы для компьютера.

Как сказано в сообщении Миндоходов, обслуживать систему сбора и сохранения данных будет так называемый информационный эсквайр – организация, предоставляющая услуги технической поддержки и информационного обслуживания. Выбор такой организации находится в сфере компетенции Национального банка.

По мнению сотрудников Миндоходов, такой формат мониторинга расчетных операций существенно сократит налоговый аудит предпринимателей – пользователей кассовых аппаратов, поскольку все разногласия между первичной документаций и поданной отчетностью будут выявлять дистанционно и заранее.

В Миндоходов также напомнили, что адаптационный период внедрения электронной кассовой отчетности составляет полгода. В целом, в налоговых органах на учете состоят 152 тысячи субъектов хозяйствования, зарегистрировавших 280 тысяч регистраторов расчетных операций.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 января, Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.