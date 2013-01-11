ВР назначила Соркина главой НБУ

Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 231 депутат при необходимых 226.

Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Кроме того, в числе приоритетных задач Национального банка И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков, а также приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.

Вместе с тем, сам факт назначения И.Соркина на должность вызвал неоднозначную реакцию в среде парламентариев и экспертов.

В частности, народный депутат от партии «УДАР Виталия Кличко» Павел Розенко заявил, что легитимность новоизбранного главы НБУ вызывает сомнения. А, кроме того, весьма показательно, по словам П.Розенко, что парламентарии так и не услышали ни отчета НБУ о своей деятельности за прошедшее время, ни мотивации, с которой Президент сделал выбор в пользу представленной парламенту кандидатуры. «Оппозиция была фактически лишена возможности задать вопрос и в процессе диалога понять позицию И.Соркина как главы НБУ, а также в диалоге выяснить перспективы развития финансово-кредитной политики. Но не только мы не получили ответов. Международная общественность тоже их не получила», - обратил внимание парламентарий. По его мнению, голосование стало «медвежьей услугой» для И.Соркина, и в этой связи в финансово-банковской сфере не стоит ждать улучшений. «Особенных инициатив не будет. Будет, скорее, видимость ценовой стабильности гривни и попытки управления государственными финансами в ручном режиме. Рано или поздно, все это закончится экономическим и финансовым взрывом, но пока финансовой системе Украины не доверяют – ни на Западе, ни на Востоке. А это означает, что Украина с финансовой точки зрения не интересна», - уверен парламентарий.

В свою очередь лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания спецкомиссии для расследования факта неконституционного голосования за назначение главы НБУ, когда народные депутаты голосовали не только за себя, но и за своих коллег.

Вместе с тем, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что новый глава Национального банка Украины Игорь Соркин является вполне легитимным, несмотря на то, что представители оппозиции ставят под сомнение процедуру голосования за принятие соответствующего решения.

Весьма сдержанными оказались комментарии участников рынка. Представитель одного из украинских банков в интервью УНИАН заявил, что назначение И.Соркина главой НБУ – вполне естественный и логичный шаг, поскольку ранее он занимал пост первого зама главы НБУ, курировал банковский надзор и поэтому хорошо разбирается в текущих проблемах банковского рынка. «Банкиры ожидают, что политика Национального банка в результате такого назначения не изменится», - заявил банкир на условиях анонимности.

С этим согласны и опрошенные УНИАН банковские аналитики, уверенные, что существенных перемен на рынке не будет, равно как не будет и других кандидатур на должность главы НБУ. «Главе НБУ в условиях нынешней ситуации в банковской системе предстоит серьезная работа и ответственность, которую никто не захочет на себя брать. Поэтому при отсутствии других желающих нынешнее назначение (И.Соркина - УНИАН) – пустая формальность, возможно даже, временный вариант, до того момента, пока не успокоится рынок и не появятся желающие», - подчеркивают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря И.Соркин был назначен исполняющим обязанности главы Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего. Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на 7 лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.