На межбанке торги закрылись котировками 8,13/8,14 грн/долл.

В пятницу, 11 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1350/8,1450, к 12:00 цены снизились - 8,1300/8,1380. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1340/8,1420 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2688/93, к 12:00 цены упали - 0,2685/89. К закрытию цены достигли уровня 0,2682/86. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2775 (-0,0120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3250/1,3280.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7905/10,8050, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7880/10,8045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,7825/10,7995.