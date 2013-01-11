Минюст предлагает упростить процедуру прекращения предпринимательской деятельности

Министерство юстиции предлагает упростить процедуры прекращения деятельности субъектов ведения хозяйства путем ограничения максимального срока заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращает свою деятельность, и физическому лицу-предпринимателю, которое прекращает предпринимательскую деятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона Минюст обнародовал на своем сайте (рубрика «Обсуждаем законопроекты») для предоставления предложений и замечаний.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроект разработан с целью упрощения процедуры прекращения деятельности субъектов ведения хозяйства, сокращения сроков процедуры прекращения, уменьшения расходов средств и времени субъектов ведения хозяйства, связанных с процедурой прекращения, а также сокращения времени на проведение проверок, связанных с прекращением деятельности субъекта ведения хозяйства.

Министр отметил, что обременительность процедур прекращения субъекта ведения хозяйства является общеизвестной, в государстве существует неотложная необходимость упростить такую процедуру. Одним из путей решения этого вопроса является снижение срока заявления кредиторами своих требований до двух месяцев.

Для этого проектом Закона предусматривается внести изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины. В частности, норму Хозяйственного кодекса Украины о том, что срок для заявления претензий не может быть меньше, чем два месяца со дня объявления о ликвидации, предлагается заменить положениям, что такой срок «не может составлять менее двух и более трех месяцев».

Среди прочего, предусматривается, что законодательное урегулирование таких сроков станет дополнительными мерами для уменьшения коррупционных проявлений за счет выполнения должностными лицами соответствующих государственных органов своих полномочий в пределах, установленных законом. А также сделает невозможным давление контролирующих органов на субъектов ведения хозяйства во время проведения проверок, связанных с прекращением субъекта ведения хозяйства.