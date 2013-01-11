«Укрсиббанк» освободил Виктора Пинзеника от обязанностей члена Набсовета

«Укрсиббанк» освободил Виктора Пинзеника от должности первого заместителя главы Наблюдательного совета, сообщает банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, полномочия В.Пинзеника приостановлены в связи с его увольнением по собственному желанию.

Экс-министр финансов В.Пинзеник в октябре 2012 года был избран депутатом Верховной Рады по списку партии УДАР. В настоящее время он является заместителем главы депутатской фракции этой оппозиционной политической силы.

Справка УНИАН. «Укрсиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными владельцами банка являются одна из крупнейших международных финансовых групп BNP Paribas (84,99% акций) и ЕБРР (15%). По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал 10-ое место среди 175 банков по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 29,09 млрд грн, средства клиентов – 18,78 млрд грн, собственный капитал – 2,62 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 59,64 млн грн.