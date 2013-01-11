Арбузов пожелал своему преемнику “принести государству пользу”

Премьер-министр Украины Николай Азаров представил коллективу Национального банка новоназначенного главу НБУ Игоря Соркина.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствовал экс-глава НБУ, а теперь первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Свое выступление Н.Азаров начал с того, что поблагодарил бывшего главу НБУ Сергея Арбузова за проделанную работу на должности руководителя Нацбанка, отметив при этом, что тот «принял НБУ в сложный период для украинской экономики и финансовой системы».

По мнению Н.Азарова, большая заслуга прежнего руководства НБУ в том, «что Украина без особых потрясений выходила из самого сложного периода кризиса».

Также он отметил, что период, на протяжении которого НБУ возглавлял С.Арбузов, стал периодом «плодотворной работы и взаимодействия Нацбанка и правительства», и выразил надежду, что не менее эффективную работу удастся наладить и с новым руководством НБУ.

«Я бы хотел пожелать Игорю Вячеславовичу, чтобы такой стиль работы, такое взаимодействия, такое понимание общегосударственных проблем, задач, которое было у нас с Сергеем Геннадиевичем, сохранилось», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь С.Арбузов сказал, что ему «радостно, что он передает дела специалисту», сохранив традицию, когда должность главы НБУ занимает человек, имеющий значительный опыт работы в банковской системе.

«Сегодня Нацбанк продолжит традиции, которые сложились здесь за последние 20 лет, у руля специалист, специалист, который работал с самого начала и дослужился до руководителя Нацбанка», - отметил С.Арбузов.

Также он «порекомендовал» новоназначенному главе НБУ «проявить мудрость и терпение» и пожелал «начать свою карьеру руководителем и продолжить ее в Национальном банке максимальное время, принести государству пользу».

Сам же И.Соркин подчеркнул, что для него «высокая должность это, прежде всего, высокая ответственность».

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 января, Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. С 25 декабря 2012 года он исполнял обязанности главы НБУ, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

Новоназначенный глава Национального банка Украины Игорь Соркин назвал укрепление гривни основной задачей НБУ в 2013 году.

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