Утверждение Соркина позитивно для экономики в краткосрочной перспективе - эксперт

Утверждение Верховной Радой Игоря Соркина на пост главы Национального банка Украины (НБУ) является позитивом для экономики на краткосрочном промежутке. Так прокомментировал УНИАН данное назначение руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

"Ведь на носу приезд миссии МВФ, а для эффективного и успешного исхода данного визита необходим легитимный глава центрального банка", - отметил он. Кроме того, по словам эксперта, первые официальные слова нового главы НБУ, произнесенные в стенах парламента (о необходимости продолжить воспитание доверия общества к национальной денежной единице), можно расценивать как "долгосрочный позитив от Соркина как главы НБУ". "Это заявление на самом деле очень емкое. Оно означает взятие курса на дальнейшую дедолларизацию экономики посредством рыночных методов, а также продолжение постепенной модернизации монетарной политики, направленной на широкую макроустойчивость экономики Украины", - отметил А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 января, Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. С 25 декабря 2012 года он исполнял обязанности главы НБУ, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

Новоназначенный глава Национального банка Украины Игорь Соркин назвал укрепление гривни основной задачей НБУ в 2013 году. Также он сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января 2013 года.

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