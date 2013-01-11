Миссия МВФ приедет в Украину 24 января

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности.

«24 числа (24 января - УНИАН) приедет миссия (миссия МВФ - УНИАН), - сказал И.Соркин.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря прошлого года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.