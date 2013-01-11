Азаров надеется на конструктивные переговоры с миссией МВФ

Премьер-министр Николай Азаров надеется на конструктивные переговоры с миссией Международного валютного фонда, которая приедет в Украину 24 января.

Об этом он заявил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"У нас есть предложения по продолжению сотрудничества с МВФ, и мы надеемся на конструктивные переговоры с Миссией", - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.