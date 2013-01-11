Кабмин намерен утвердить программу развития внутреннего рынка в январе

Кабинет министров Украины намерен доработать и окончательно утвердить программу развития внутреннего рынка уже в январе 2013 года. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ближайшее время правительство рассмотрит Программу развития внутреннего рынка, над ней сейчас напряженно работают все министерства и аппарат Кабинета Министров. Надеюсь, что в январе мы ее окончательно утвердим», - написал Н.Азаров.

Глава правительства также сообщил, что вчера во время встречи с ведущими экономистами обсуждалась текущая финансово-экономическая ситуация в стране и перспективы на 2013-2014 годы. «В ближайшие полгода мы можем прогнозировать определенную стабилизацию внешних факторов, и очень важно, чтобы действующие в стране внутренние факторы роста были максимально задействованы, чтобы использовать эту ситуацию на внешних рынках», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 января, во время заседания правительства премьер-министр Николай Азаров призвал министров приложить необходимые усилия для нормализации ситуации в сфере внутренней торговли и утвердить новый закон о внутренней торговле, на разработку которого отведен один месяц. Глава правительства подчеркнул, что в ходе наведения порядка в сфере внутренней торговли необходимо обратить внимание на ряд важнейших проблем. В частности, речь идет об урегулировании вопроса торговых наценок, которые в ряде случаев составляют от 50% до 100% цены товара, о стимулировании торговли в сельской местности, а также о паритете импортных и отечественных товаров на квадратный метр торговых площадей – сейчас диспропорция, по словам премьер-министра, составляет 80% на 20% в пользу импортных товаров.