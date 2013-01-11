Киевские «упрощенцы» увеличили платежи в столичный бюджет в 4,5 раза

Налогоплательщики Киева, работающие по упрощенной схеме налогообложения, в 2012 году перечислили в столичный бюджет 454,3 млн грн, что в 4,5 раза больше показателя 2011 года (97 млн грн). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве со ссылкой на главу службы Ирину Носачеву.

Согласно сообщению, количество субъектов малого и среднего бизнеса столицы, перешедших на упрощенную систему налогообложения, в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 14,2 тыс. человек и составило 93,6 тыс. человек. Порядка 90% физлиц-предпринимателей выбрали для себя вторую и третью группы налогообложения.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, выросло в 2012 году на 300 тыс. и составило 1,3 млн человек. Самой популярной, согласно сообщению, остается вторая группа налогообложения, в которой работают 721 тыс. предпринимателей, что составляет около 55% от общего количества «упрощенцев». В первой группе работают 300 тыс. налогоплательщиков, в третьей – 250 тыс. В четвертой группе работают 149 тыс. предпринимателей. С 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составляет 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты. Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-й группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-й группы.

Кроме того, для удобства ведения бизнеса налоговики инициировали уменьшение ставки налога для плательщиков 5-й группы – до 5% с 7% и 6-й группы – до 7% с 10%. Будет также отменено ограничение по количеству наемных работников. При этом плательщики второй группы будут подавать отчетность раз в год, а не ежеквартально.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев».