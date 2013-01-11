Налоговики напомнили о крайнем сроке авансовых платежей по налогу на прибыль

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напомнила, что 18 января является крайним сроком внесения авансовых платежей по налогу на прибыль за январь 2013 года для налогоплательщиков с доходом более 10 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

«Начиная с 1 января налогоплательщики с доходом более 10 млн грн должны вносить авансовые платежи по налогу на прибыль в январе и феврале 2013 года», - говорится в сообщении.

В нем же указывается, что авансовые платежи рассчитываются в размере 1/9 объемов платежей по налогу на прибыль, насчитанных в налоговой отчетности за 9 месяцев 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре столичная налоговая обращала внимание, что авансовые платежи по налогу на прибыль необходимо уплатить в январе-феврале 2013 года на протяжении 20 календарных дней, наступающих с момента последнего календарного дня отчетного месяца.

Кроме того, столичные налогоплательщики в январе-сентябре 2012 года перечислили в сводный бюджет 23,564 млрд грн налогов и сборов, что на 29%, или на 4,885 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост поступлений по налогу на прибыль составил 32% по сравнению с прошлым годом. В целом по Украине на 1 октября 2012 года количество плательщиков налога на прибыль составило 379,6 тыс. В ноябре ГНСУ сообщала, что с начала года увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

Государственная налоговая служба Украины в Киеве также напомнила, что 18 января - последний срок уплаты авансового взноса единого налога субъектами предпринимательства – физическими лицами 1-ой и 2-ой групп.