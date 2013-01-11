Свободовцы зарегистрировали законопроект о ликвидации частных монополий

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о ликвидации частных монополий, который предусматривает реприватизацию, сообщает парламентский сайт.

Авторами данного законопроекта № 1250 являются Олег Тягнибок, Михаил Головко и Андрей Мохник (все - ВО "Свобода").

Текст данного документа пока не доступен в открытом доступе.

В то же время ранее пресс-служба ВО "Свободы" заявила, что частные монополии, согласно этому законопроекту, могут в добровольном порядке лишиться части своих объектов, в которых превышен предел монополизации. А в случае отказа от этого добровольного механизма к частным монополиям применяется принудительный механизм - путем реализации Фондом государственного имущества Украины всей доли имущества частной монополии.

"Чтобы ликвидировать частные монополии и олигополии, предлагается комплекс мер добровольно-принудительного характера, осуществляемых государством в целях недопущения и ликвидации монопольного положения физического или юридического лица на общегосударственном или региональном рынке товаров, работ или услуг. Это будет касаться физических или юридических лиц, а также связанных с ними лиц, доля которых на общегосударственном или региональном рынке превышает 25%", - отметили в пресс-службе партии.