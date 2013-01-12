Золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3%
10:33, 12 января 2013Финансы
1
Золотовалютные резервы Национального банка Украины в декабре сократились на 3,3% и по состоянию на 1 января 2013 года (по оперативным данным) составили 24,546 млн долл. США.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5% - до 25,355 млрд долл.
За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter