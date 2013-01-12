Золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в декабре сократились на 3,3% и по состоянию на 1 января 2013 года (по оперативным данным) составили 24,546 млн долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5% - до 25,355 млрд долл.

За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).