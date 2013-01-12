Отрицательное сальдо купли-продажи валюты населением сократилось в 7 раз

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в декабре 2012 г. составило 210,4 млн долл., сократившись по сравнению с ноябрем 2012 г. в 7,2 раза.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1 442,2 млрд долл., продали - на 1 652,6 млрд долл., и таким образом сальдо составило 210,4 млн долл.

Для сравнения, отрицательное сальдо на наличном рынке в ноябре 2012 г. составило 1,523 млрд долл., в октябре - 2,169 млрд долл., в сентябре - 1,802 млрд долл., в августе - 722,8 млн долл., июле - 810,4 млн долл., июне - 740,6 млн долл., мае - 526,8 млн долл., в апреле - 209 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в январе - 556,5 млн долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи валюты по итогам 2012 года составило 8,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл.