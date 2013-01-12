Греция повышает налоги для состоятельных граждан

Греческий парламент одобрил законопроект об ужесточении налоговой политики, сообщает Русская служба ВВС.

За законопроект проголосовали 163 парламентария из 300.

Документ предполагает повышение налогов для состоятельных слоев населения.

Как надеются власти страны, эти меры помогут правительству собрать дополнительно около 3 млрд долларов в этом году.

По мнению оппозиции, это негативно скажется на экономической ситуации в стране, и больше всего пострадает средний класс.