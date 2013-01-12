В Минфине говорят, что в Украине утверждены почти все местные бюджеты

По состоянию на 11 января 2013 утверждено 12 тысяч местных бюджетов разных уровней или 99,3% их общего количества.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, утверждено бюджеты всех уровней в Автономной Республике Крым, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и в городе Севастополе.

С 692 местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом и конечным сроком утверждение которых является 31 декабря 2012 года (включительно), утверждено 690 местных бюджетов, или 99,7%.

Не утверждено 2 таких бюджеты, а именно областной бюджет Тернопольской области и бюджет города Киева, что является нарушением требований Бюджетного кодекса Украины.