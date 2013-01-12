Япония потратит 116 млрд долл. на стимулирование экономики

Правительство Японии потратит 10,3 триллиона иен (116 миллиардов долларов) на программу стимулирования экономики, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Предложение стало первой инициативой нового премьера Синдзо Абе, направленной на восстановление после очередной рецессии.

Из этой суммы 3,8 триллиона иен будет потрачено на реконструкцию инфраструктуры и предотвращение стихийных и техногенных катастроф, а 3,1 триллиона - на стимулирование частных инвестиций. Дополнительные расходы должны увеличить ВВП на 2 процентных пункта и создать около 600 тысяч рабочих мест.

Экономика Японии сейчас находится в трудном положении. ВВП в третьем квартале сократился на 3,5% в годовом исчислении. Это второе квартальное падение подряд, что свидетельствует о технической рецессии, третьей за последние пять лет.

По оценке инвестбанка Nomura, обнародованные Абе меры могут позволить обеспечить рост экономики в 3,5% к концу второго квартала 2013 года. Согласно прогнозу структуры, ВВП Японии в 2013 году вырастет на 1,8%.

В то же время оппоненты критикуют Абе за непроведение фискальной реформы, необходимой для сокращения госдолга. Сейчас его объем превышает размер ВВП в два раза, что может быть в перспективе чревато резким ростом ставок по государственным облигациям и в итоге - дефолтом.

Япония применяет различные программы стимулирования экономики на протяжении нескольких лет. Последняя из них была начата осенью 2010 года, однако эффект оказался недолгим из-за катастрофы на АЭС в Фукусиме. В то же время все эти программы продолжают увеличивать госдолг.