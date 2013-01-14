На текущей неделе возможно укрепление евро - Forex club

На текущей неделе любые негативные новости из ЕС могут оказать давление на евро, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в случае преодоления парой EUR/USD сопротивления 1,33 целью движения станет отметка 1,35.

Для пары EUR/USD основным событием недели станут итоги аукционов по размещению десятилетних облигаций правительства Испании 17 января. Ситуация на рынке долгового капитала этой страны значительно стабилизировалась после заявления ЕЦБ о намерении проводить интервенции в случае необходимости, а поэтому ожидается успешное размещение нового пакета займов.

Британский фунт будет ожидать данных об инфляции и розничных продажах за декабрь. Динамика цен пока не вызывает серьезного беспокойства у Банка Англии, а поэтому реакция на этот отчет может носить ограниченный характер. В последнее время экономика Великобритании чувствует себя не очень хорошо. Таким образом, возможно усиление давление на «британца» после выхода данных по розничным продажам. В случае продолжения ослабления доллара и укрепления евро пара GBP/USD в качестве цели движения будет нацелена на отметку 1,63.

Японская иена по-прежнему будет ослаблена. Целью текущего восходящего тренда пары USD/JPY может стать отметка 93,60.