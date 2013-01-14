Межбанк открылся ростом котировок - 8,1300/8,1450 грн/долл.

В понедельник, 14 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1300/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2687/92, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8585/10,8810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3362/64 (пятница — 1,3163/65).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.