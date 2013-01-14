Госфининспекция в 2012 году возместила государству убытки на 2 млрд грн

Государственная финансовая инспекция Украины в 2012 году проверила 9 тыс. предприятий и обеспечила возмещение потерь государственных ресурсов на общую сумму 1,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в результате контрольных мер в бюджеты разных уровней и бюджетные организации перечислено 731,5 млн грн, еще 1,2 млрд грн составили возмещения и возобновления незаконных, нецелевых потерь и недостач ресурсов.

В сообщении ведомства также отмечается, что в прошлом году в результате своевременного вмешательства финансовым инспекторам удалось предупредить излишнюю растрату 1,7 млрд грн в рамках государственных закупок. Сомнительные торги были отменены, а договоры – разорваны.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины сократила количество проверок субъектов хозяйствования в 2012 году на 30% - до 9,4 тыс. с 13,4 тыс. в 2011 году. Это было обусловлено вступлением в силу приказа Госфининспекции о запрете на проведение плановых контрольных мероприятий независимо от их разновидности чаще одного раза в год. Проверки ведения государственных закупок или аудита стали возможными только в случае, если иных ревизий объекта хозяйствования не планируется. При этом в работу органов Госфининспекции был внедрен риск-ориентированный подход к планированию контрольно-ревизионной работы, прежде всего, в части отбора объектов проверки на основе оценки возможных рисков финансовых нарушений.

Напомним, в апреле 2011 года Президент Украины утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины, созданной в рамках административной реформы на замену Главного контрольно-ревизионного управления Украины.

Согласно Положению, Госфининспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере государственного финансового контроля.

Основные задачи Инспекции — контроль за использованием бюджетных средств и использованием государственного имущества.

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