Объем возмещения НДС в 2012 году вырос до 46 млрд грн

Объем возмещений платежей налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

По данным министерства, объем заявленного к возмещению налога в 2012 году составил 43,3 млрд грн. Сложившееся положительное сальдо позволило налоговым органам ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС и сократить общую сумму задолженности до 4,5 млрд грн.

Как сказано в сообщении, на 1 января 2013 года автоматическое возмещение НДС объемом 23,2 млрд грн (в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя) получило 501 предприятие.

В целом, по данным налоговых органов, в 2012 году объем уплаченного НДС составил 182,9 млрд грн, что на 13,5 млрд грн больше показателя 2011 года. Такой результат, по словам налоговиков, стал возможен, в том числе, благодаря детенизации экономики и смене порядка налогообложения операций по продаже импортного природного газа на таможенной территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2013 год объем сбора налога на добавленную стоимость запланирован на уровне 154,576 млрд грн. При этом в министерстве ожидают роста количества плательщиков НДС в связи с упрощением процедуры регистрации. В частности, в 2012 году количество физических лиц – плательщиков НДС увеличилось на 72% - до 28 тыс. человек.

Отметим также, что по итогам января-сентября 2012 года 98% плательщиков НДС в Украине подали отчетность в электронной форме.

Кроме того, Министерство доходов и сборов ожидает, что уже в первом квартале 2013 года заработает механизм введения казначейских векселей как инструмента оформления платежей по возмещению налога

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