Дефицит внешней торговли товарами Украины достиг 13,8 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2012 года составило 13,776 млрд долл., что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (12,795 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, в январе-ноябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,9% - до 63,085 млрд долл., импорт - на 2,9% – до 76,861 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-ноябре 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 213 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в ноябре составил 999,9 млн долл. против 1,387 млрд долл. в ноябре 2011 года и 1,505 млрд долл. в октябре 2012 года.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-ноябре 2012 года до 9,07 млрд долл. с 8,598 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 11 месяцев 2012 года импорт природного газа вырос на 1,2% по сравнению с январем-ноябрем 2011 года - до 12,935 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 71,1% - до 1,148 млрд долл., импорт каменного угля сократился на 0,9% - до 2,48 млрд долл.

В январе-ноябре 2012 г. Украина сократила на 15,5% экспорт черных металлов - до 14,243 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 2,5% - до 2,663 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-ноябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 3,9% - до 11,963 млрд долл., экспорт вырос на 5,2% - до 6,404 млрд долл.

Также Украина в январе-ноябре 2012 года на 25,4%, до 5,503 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 28,4% - до 7,116 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-ноябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 6,215 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 71,7% - до 8,226 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в I полугодии 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в I полугодии 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам I полугодия 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.