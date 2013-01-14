В Украине рост банковских активов в 2013 году составит от 10 до 15% - эксперт

Рост активов банковского сектора Украины в 2013 году, по прогнозу аналитиков одного из крупнейших банков страны «Райффайзен Банка Аваль», составит от 10 до 15%, сообщил банк со ссылкой на председателя правления Владимира Лавренчука.

«В 2013 году в украинской банковской системе будут постепенно снижаться ставки по депозитам. Это сделает возможным уменьшение кредитных ставок и увеличение объемов кредитования предприятий и физлиц», - цитирует пресс-релиз В.Лавренчука.

«Не вижу оснований для прогнозов о новой волне кризиса в украинских банках. Банковская система хорошо капитализирована, многие финучреждения уже сформировали резервы под проблемные кредиты, возникшие во время предыдущего кризиса. Новых негативных сюрпризов, которые могли бы пошатнуть финансовое состояние сектора, мы не ждем», - добавил он.

В.Лавренчук также сообщил, что стратегия «Райффайзен Банка Аваль» в новом году не будет существенно меняться и предусматривает сбалансированный органический рост как универсального банка для всех групп клиентов.

Особый упор планируется делать на перекрестных продажах для существующих клиентов, при этом банк и в дальнейшем будет придерживаться политики прозрачности цен по кредитным продуктам.

Как указано в сообщении, на сегодня лучший кредитный портфель банка – в сельском хозяйстве, поскольку это направление является высокорентабельным (около 30%), при этом заемщики исправно обслуживают долги (уровень просрочки не превышает 4%). Среди других приоритетов – производство продуктов питания, розничная торговля, нефтепереработка и телекоммуникации.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» работает на рынке Украины c 1992 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. По данным НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал 4 место среди 175 банков Украины по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 47,43 млрд грн, средства клиентов - 27,62 млрд грн, собственный капитал - 6,33 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 68,57 млн грн. Основным владельцем банка является группа Райффайзен Банк Интернациональ (Австрия), владеющая 96,18% акций банка.

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