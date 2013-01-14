В ЕС промпроизводство в ноябре снизилось. Лидеры падения - Словения, Португалия, Испания

Брюссель. В ноябре 2012 года промышленное производство в странах зоны евро и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) сократилось по сравнению с октябрем на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем 2011 года, в ноябре 2012 года промышленное производство снизилось на 3,7% в зоне евро и на 3,3% в ЕС-27.

В ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года производство в энергетическом секторе сократилось на 1,6% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось в зоне евро на 0,3%, в ЕС-27 – на 0,4%, товаров непродолжительного использования – снизилось на 1,2% в обеих зонах. Производство товаров длительного использования снизилось на 1,1% в зоне евро и на 1,4% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 0,7% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27.

В ноябре, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с октябрем зарегистрирован в Эстонии (4,7%), Латвии и Нидерландах (по 1,0%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Словении (-4,0%), Португалии (-3,4%) и Испании (-2,5%).

В ноябре 2012 года по сравнению с ноябрем 2011 года производство в энергетическом секторе выросло на 0,5% в зоне евро, но снизилось на 0,6% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось на 4,8% в зоне евро и на 4,3% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – снизилось на 3,0% в зоне евро и на 2,7% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 7,7% в зоне евро, и на 6,8% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 4,4% в зоне евро и на 3,7% в ЕС-27.

В ноябре 2012 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с ноябрем 2011 года зарегистрирован в Литве (8,9%), Эстонии (6,5%) и Мальте (6,1%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Италии (-7,6%), Испании (-7,2%) и Ирландии (-6,6%).

В октябре 2012 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 1,0% в зоне евро и на 0,8% в ЕС-27 по сравнению с сентябрем 2012 года.

С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

Читайте также:

Украина вошла в девятку наименее зажиточных европейских государств – GFK

США обеспокоены планами Великобритании пересмотреть отношения с Евросоюзом