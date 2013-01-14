Украина рассчитывает получить 15 млрд долл. нового кредита МВФ, заявил Арбузов

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15 млрд долларов).

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы по-прежнему хотим вести разговор о тех суммах и условиях, которые были зафиксированы в предыдущем меморандуме. Это порядка 10 млрд СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR – УНИАН). Я уверен, что миссия, когда приедет, мы будем говорить все-таки в этих рамках. Ничего не изменилось для того, чтобы пересматривать сумму финансирования», - сказал С.Арбузов.

Напомним, миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января 2013 года. Об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря прошлого года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.