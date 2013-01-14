Беларусь перечислила МВФ шестой платеж в размере 99 млн долл.

Минск. Беларусь осуществила шестой по счету с момента начала выплат и первый в 2013 году платеж по долгу Международному валютному фонду в размере 99 млн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стенд-бай МВФ осуществила 14 января шестое погашение основного долга в размере 64,7 млн СДР (эквивалентно 99 млн долл.). Это первый в нынешнем году платеж Беларуси по долгу МВФ», - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

«В течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стенд-бай. Платежи будут проводиться по графику», - сообщили в Минфине Беларуси.

Как сообщал УНИАН, официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

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