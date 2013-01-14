НБУ решил ликвидировать «Эрде Банк»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации проблемного «Эрде Банка», сообщил на официальном сайте Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как говорится в сообщении, решение об отзыве лицензии и ликвидации банка утверждено постановлением НБУ от 9 января и решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов от 10 января.

Уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка назначен Александр Куренной, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда.

В соответствии с сообщением, требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сведений о ликвидации. Выплаты возмещений вкладчикам банка будут производиться в соответствии с общим реестром вкладчиков, которые имеют право на возмещение за счет Фонда, с 15 января по 22 февраля 2013 года через учреждения банка «Крещатик» или в дальнейшем — по индивидуальному обращению в Фонд.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2012 года Фонд принял решение о введении временной администрации и назначении своего уполномоченного лица в «Эрде Банке» сроком на 3 месяца – до 29 января 2013 года. В период действия временной администрации вкладчики «Эрде Банка» могли получать свои средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн. Фонд также объявлял о поиске потенциальных инвесторов для банка, предлагая несколько возможных способов выведения банка с рынка, в т.ч. отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полная продажа банка или создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».