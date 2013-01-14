Межбанк в понедельник закрылся котировками 8,1410/8,1450 грн/долл.

В понедельник, 14 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1300/8,1450, к 12:00 цены повысились 8,1410/8,1470. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1410/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2687/92, к 12:00 цены выросли 0,2693/97. К закрытию цены достигли уровня 0,2694/98. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2325 (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3340/1,3400. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8585/10,8810, к 12:00 цены ушли вверх 10,8865/10,9005. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8700/10,8815.