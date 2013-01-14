Активы украинских банков в 2012 году выросли до 1,127 трлн грн

Активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общие активы банков на год выросли на 4,5% на конец 2012 года составили 1,268 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%, вложения в ценные бумаги - 8,2%, корреспондентские счета в других банках — 7,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, основные средства и нематериальные активы - 4,3%, доходы, начисленные к получению, - 4,2%, дебиторская задолженность — 5,1%.

Обязательства банков в прошлом году выросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования — 202,6 млрд грн, или 21,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 119,3 млрд грн, или 12,5%.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% - до 169,8 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков за год вырос на 2% и 1 января 2013 г. составил 175,4 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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