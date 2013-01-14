Пинзеник предлагает отменить действие финансовых векселей в Украине

Народный депутат Украины от политической партии «Удар Виталия Кличко» Виктор Пинзеник предлагает Раде отменить положение Налогового кодекса, разрешающее оборот казначейских векселей, предназначенных, в том числе, для оформления налоговой задолженности. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и обнародован на сайте ВРУ.

Как сказано в пояснительной записке, цель законопроекта - упредить бесконтрольный рост государственных долгов. «Принятие нормативного акта усилит управляемость бюджетной ситуацией, исключит дополнительную возможность наращивать государственный долг», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС, подтвержденная сумма которой, по официальным данным составляет 4,5 млрд грн.

Как обращал внимание министр налогов и сборов Украины Александр Клименко, финансовый вексель будет весьма интересным финансовым инструментом для бизнеса.