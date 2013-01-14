Данилишин: ЗСТ является граничным уровнем отношений Украины с СНГ при намерении вступить в ЕС

Зона свободной торговли является максимально высоким уровнем экономических отношений, в которые Украина может вступить со странами СНГ, чтобы в дальнейшем претендовать на членство в Европейском Союзе, считает экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин

Об этом он написал в комментарии на своей странице в Facebook.

«Формирование зоны свободной торговли на принципах ВТО должно рассматриваться как высшая планка интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Переступив эту черту, Украина может оказаться в ситуации, которая в корне изменит геополитическую парадигму нашего государства, ее стратегический курс на глубокую европейскую интеграцию. ЗСТ является уровнем отношений в рамках СНГ, при которой Украина может в перспективе претендовать на членство в Европейском Союзе», - подчеркнул Б.Данилишин.

Он отметил, что с экономической точки зрения как мир в целом, так и Украину в частности ждут нелегкие времена.

«На сегодня в Украине наблюдается не просто экономический кризис, а крах модели экономического развития - то есть фактически исчерпываются резервы заложенной в советские времена хозяйственной модели и отсутствие новой альтернативы развития хозяйства страны. Перспектива экономического развития страны во многом будет определяться развитием кризисных процессов в мировой, прежде всего в европейской, экономике, которая является нашим основным торговым партнером», - отметил он.

Сегодняшнее состояние и прогноз на ближайшие годы, по мнению Б.Данилишина, кардинально отличается от периода предыдущего кризиса - 2008-2009 годов.

«Еврозона в целом будет находиться в состоянии стагнации, и нужен длительный период для восстановления роста. США частично смягчат правила бюджетной консолидации и сохранят рост около 2%. Можно ожидать, что в целом рост мировой экономики замедлится в 2013-2014 годах до 3-3,5%, но к концу прогнозного периода (2015 г.) выйдет на четырехпроцентный уровень. При этом в полной мере преодоления долгового кризиса потребует не менее 4-6 лет. Цены на нефть будут оставаться относительно высокими и составят в этом году 109 долларов за баррель, в следующем - 107. Конечно, это отразится и на цене газа», - подчеркнул Б.Данилишин.

Он отметил, что сейчас уменьшается мировой спрос на основную продукцию украинского экспорта - металл, что существенно повлияет на состояние базовых отраслей промышленности. Кроме того, остается неопределенной тенденция цен на зерно и другую продукцию АПК.

«Поэтому ожидать прогнозируемого роста ВВП в этом году (3,4%) не следует. Кроме того, уменьшится потребительский спрос граждан и возможно возвращениеи значительного количества работников из европейских стран, что может усилить напряжение на рынке труда. Инвестиционная составляющая остается весьма проблематичной как через значительные мировые риски, так и внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине», - подчеркнул Б.Данилишин.