Для получения денег МВФ Украине придется доказать реалистичность госбюджета - эксперт

Для получения нового транша кредита МВФ, миссию которого украинские чиновники ожидают 24 января, Украине нужно снизить дефицит госбюджета и отработать план выхода экономики из кризиса

Об этом заявил старший советник Альфа-Банка (Украина) Роман Шпек в комментарии, присланном УНИАН.

«Властям нужно будет предоставить на переговорах Международным валютным фондом четкий «бизнес-план» государственных финансов, содержащий направления реформ по снижению дефицитов госбюджета, НАК «Нафтогаз Украины», Пенсионного фонда», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что чиновникам придется отработать и ознакомить МВФ с комплексной программой выхода Украины из кризиса, которая не только позволит стране преодолеть текущие сложности, но и простимулирует экономический рост в будущем. «Данные изменения невозможны без существенного улучшения бизнес-климата, и новая правительственная команда это хорошо понимает. Изменения, которые произошли в правительстве, на это собственно и направлены. Пора работать на долгосрочный результат», — сказал Роман Шпек.

Главными вызовами для украинской экономики в 2013 г. станут детенизация, наполнение госбюджета, снижение уровня коррупции и жесткий контроль над трансфертным ценообразованием. Все эти задачи возложат на новосозданное Министерство доходов и сборов, которое станет ключевым в экономическом блоке Кабмина.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 14 января, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15 млрд долларов).

11 января новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

В конце декабря посол США в Украине Джон Теффт высказал мнение, что новое соглашение с Международным валютным фондом будет лучшим для Украины краткосрочным решением сложной финансовой ситуации в 2013 году.