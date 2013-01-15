Барак Обама перешел в наступление по вопросу повышения потолка госдолга страны. Он требует от республиканцев увеличить лимит без дополнительного сокращения расходов. С такими же призывами выступили глава ФРС Бен Бернанке и министр финансов Тим Гайтнер.

«Америка не может себе позволить еще одни переговоры с этим конгрессом о том, стоит или нет платить по обязательствам, которые мы уже взяли на себя», — заявил президент США Барак Обама, выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, пишет The Wall Street Journal.

Этим президент США подчеркнул жесткую позицию по вопросу повышения допустимых размеров госдолга США. Тогда как республиканцы считают, что одобрить увеличение планки можно лишь в обмен на сокращение расходов. Обама настаивает на том, что госдолг связан не с будущими расходами, а с прошлыми обязательствами, пишет Газета.RU.

Госдолг США вплотную подошел к допустимой границе - 16,394 трлн долл. - 31 декабря 2012 года и превысил бы ее, если бы не «чрезвычайные меры», принятые Министерством финансов. Они позволили выиграть приблизительно два месяца и отодвинуть достижение планки до марта.

Потолок госдолга - уникальная мера управления экономикой, существующая только в США, призванная сдерживать расходы государства. В 2011 году с госдолгом возникли аналогичные проблемы, и затянувшееся противостояние в конгрессе чуть не привело к объявлению технического дефолта США, а вскрытые в ходе него проблемы экономики привели к потере наивысшего кредитного рейтинга страны по шкале агентства Standard & Poor's.

Теперь Обама перешел в агрессивное наступление на республиканцев. У конгресса, по его словам, нет другого выхода, он должен одобрить увеличение госдолга, любое другое решение «безответственно» и «абсурдно».

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