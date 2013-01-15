Укрепление пары EUR/USD зависит от заявлений главы ФРС США - Forex club

Пару EUR/USD может ожидать неплохое рали, если глава ФРС в своем выступлении, которое состоится в ночь на среду, будет особенно сдержан и пессимистичен, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, вторым важным для валютной пары фактором станет публикация данных о розничных продажах в США. Рынок ожидает увеличения показателя на 0,2%, но нужен негатив, чтобы рост пары продолжился. По оценкам аналитиков, прорыв отметки 1,34 откроет путь в район максимумов годовой давности – 1,3485.

Что касается Англии, то меры жесткой экономии Осборна не принесли ничего хорошего, а ультрамягкая политика Центробанка страны не смогла дать достаточный стимул для роста нацвалюты. Опасность представляет рынок недвижимости, который уже долгое время демонстрирует слабые сигналы, промышленное производство, подтвердившее снижение объемов, а также торговля, которая серьезно страдает от завышенного курса национальной валюты. Сегодня стоит обратить внимание на инфляцию. Прорыв GBP/USD отметки 1,6030 пока не удался, но если будет дан достаточный катализатор, цены могут уйти в район 1,5960 на пути к сильной поддержке 1,59.

USD/JPY может приблизиться к 90,00 пока лишь на фоне сильных данных из США или агрессивных комментариев официальных представителей Федрезерва. На текущий момент гораздо больший потенциал у кросса с EUR, который нацелен на прорыв уровня 120 с дальнейшим движением в район 120,40.